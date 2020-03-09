Kütahya'da şiir dinletisi programı
Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın ve Anne" konulu Germiyan Şiir Dinletisi programı düzenlendi.
09.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:37
Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın ve Anne" konulu Germiyan Şiir Dinletisi programı düzenlendi.
Dünya Kadınlar Gününe özel olarak Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Şair ve Yazarları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Kadın ve Anne" konulu Germiyan Şiir Dinletisi Hezar Dinari Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Germiyan Şiir Dinletisi programının sona ermesiyle birlikte hemşehrilerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, sahne alan sanatçılara katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.
Programın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, hemşehrilerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek hediye etti. - KÜTAHYA
Dünya Kadınlar Gününe özel olarak Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Şair ve Yazarları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Kadın ve Anne" konulu Germiyan Şiir Dinletisi Hezar Dinari Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Germiyan Şiir Dinletisi programının sona ermesiyle birlikte hemşehrilerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, sahne alan sanatçılara katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.
Programın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, hemşehrilerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek hediye etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kütahya'da şiir dinletisi programı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel
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