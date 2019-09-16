Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

16.09.2019 22:52Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Yeni Mahalle Adliye Sokak üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Tahsin İslamoğlu (21) ve Murat P. (29) karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan her iki genç de karşılıklı silahlarıyla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Tahsin İslamoğlu, 112 Acil servis ile hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Murat P. ise ilk olarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine, ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Yeni Mahalle, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:52 Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
21:55 Traktörün altında kalan kadın öldü
21:38 Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
21:09 Karaman'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaralandı
21:05 Kulp'taki hain saldırıya 5 tutuklama
20:45 Kayseri'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
20:16 Freni patlayan traktör şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı