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- Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

- Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

17.09.2019 03:09
- Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Yeni Mahalle Adliye Sokak üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Tahsin İslamoğlu ve Murat Perşan karşılaştı.
Burada tartışmaya başlayan her iki genç de karşılıklı silahlarıyla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Tahsin İslamoğlu 112 Acil servis ile hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
Murat Perşan ise ilk olarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine, ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

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Kaynak: İHA

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