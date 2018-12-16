Kütahya'da Silahlı Kavga 3 Yaralı

Kütahya
'da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Bir süre yerde yatarak ambulansın gelmesini bekleyen yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayın şüphelisi 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Pirler Mahallesi Germiyan Sokağı'nda meydana geldi. İddialara göre Sezai K. ile evinde misafir olarak kalan arkadaşı Mustafa Ç., geceleyin evlerinin önünde gürültü yapan Anıl T. (25), Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş. (16) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Ç. tabancayla havaya ateş etti, Sezai K. da evden aldığı av tüfeğiyle pencereden ateş ederek Anıl T.'yi başından, Yalçın Ş. ile kardeşi Salih Ş.'yi de kol ve bacaklarından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi bir süre yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Yaralılar gelen ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
ekipleri olayda kullanılan av tüfeğini evin içinde, 2 adet ruhsatsız tabancayı da evin bahçesinde buldu. Ekipler ev sahibi Sezai K. ile arkadaşı Mustafa Ç.'yi gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.
Polis,Kütahya
16 Aralık 2018 Pazar 10:22