Kütahya'da sokağa çıkan 20 yaş altı 8 gence para cezası verildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 gence idari para cezası uygulandı.
07.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:28
Balıköy beldesinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yaş altı gençlerin bir araya geldiğini belirledi.
Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan gençlere 392'şer lira idari para cezası uyguladı.
Gençler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.
Kaynak: AA