Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kütahya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine gönderildi - Haberler

Kütahya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine gönderildi

KÜTAHYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların, sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlendi.

22.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:07
Kütahya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine gönderildi

KÜTAHYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların,  sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlendi. Yasağa uymayanlar ise polis ekiplerince yapılan denetimlerin ardından evlerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Kütahya 'da yasağa rağmen dışarı çıkanlar için polis ekipleri sokaklarda denetim yaptı. Yenidoğan Mahallesindeki markette yasağa rağmen 65 yaş ve üstü insanların olduğu ihbarı üzerine, polis ekiplerince kontrol edildi. Kimlik kontrolü yapılan kişi polise, "Acil bir şey olmasa çıkar mıyım? Yalnız yaşayan bir yakının evinde musluğu bozulmuş onu tamir etmem lazım" diye cevap verdi. Polis ekipleri, uyarıların ardından 65 yaşında olduğu belirlenen kişiyi evine bıraktı.

POLİS ANONSLARLA UYARDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda dolaşarak vatandaşları koronavirüse karşı evlerde kalmalarını istedi. Polis araçlarından yapılan anonslarda, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" denildi.

VEFA GRUBU EVLERE SERVİS YAPIYOR

Kütahya Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 112 Çağrı Merkezi'ne gelen yardım taleplerinin ardından alışveriş yaparak evlerinde kalan kişilere ulaştırıyor.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kütahya, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti Haberler
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Haberler
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi Haberler
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı Haberler
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
İstanbul’un göbeğinde ’pes’ dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar

Son Dakika Güncel Haberleri

Bakan Selçuk: Gençler ara tatil sona erdi, yarın ders başlıyor - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden Esma Çökmen'le telefonda görüştü - Haber Ateşleri ölçülerek şehre alınıyorlar - Haber Antalya'da sağlık çalışanlarına pide ikram edildi - Haber - İran'da Sel: 3 Ölü, 3 Yaralı - Haber Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber
Loading