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Kütahya'da 'Süt kardeşler' tiyatrosu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Süt Kardeşler" tiyatro gösterimini vatandaşlarla birlikte izledi.

23.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:18Kütahya'da 'Süt kardeşler' tiyatrosu
Belediye Başkanı Alim Işık, "Süt Kardeşler" tiyatro gösterimini vatandaşlarla birlikte izledi.

İlk olarak Türk Tiyatrosu'nun ustalarından Nejat Uyur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla sahnelenmiş olan "Süt Kardeşler" adlı müzikli oyun Kütahyalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezinde seyirciyle buluşan "Süt Kardeşler" tiyatro gösterimi kostümleriyle, dekoruyla izleyicilerini 1950'li yıllara götürdü.

"Asabi-komedi" diye nitelendirilen oyunun sona ermesiyle birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tiyatro sanatçılarını performansından dolayı tebrik ederek, günün anısına hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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