Haberler » Güncel » Kütahya'da tahta arabalı yarış heyecanı

Kütahya'da tahta arabalı yarış heyecanı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Üzüm Festivali'nde tahta arabalarla yapılan 'BulamuRalli', renkli görüntülere sahne oldu.

15.10.2019 17:51Kütahya'da tahta arabalı yarış heyecanı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Üzüm Festivali'nde tahta arabalarla yapılan 'BulamuRalli', renkli görüntülere sahne oldu.

Muratlı köyünde, 5 yıl aradan sonra tekrarlanan Üzüm Festivali, Kayabaşı mevkisinde yapıldı. Türk bayrakları açılan festivalde, Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

Konuşmaların ve folklor gösterilerinin ardından ise tahta araba yarışı yapıldı. Yarışa katılan sürücüler, ellerinde 'Yayalara yol ver', 'Sollama yasağı', 'Dikkat radar', 'Hız yapmak yasaktır', 'Emniyet kemeri kullanalım' yazılı dövizler açtı. Yarışlar öncesi tahta arabalar kontrol edilerek, tekerleri yağlandı. Sürücüler başlama çizgisinden çıkarak birinci olabilmek için büyük çaba gösterdi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışların ardından Hüseyin Arslan, Ramazan Karaman ve Emel Örgün, sahne aldı.



Kayabaşı, Muratlı, Domaniç, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:06 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü
19:06 YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ mensuplarını serbest bıraktı
19:06 İşe başladığı gün patronunu gasbettiği iddiası
19:06 Gaziantep-karkamış'ta askeri sevkiyat hareketliliği
19:06 Sivas'ta STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:05 Kuduz hastalığıyla havadan mücadele
19:03 Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyan 'Mıknatıs Adam'
15.10.2019 19:07:58