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Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Hisarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta tarihi eser niteliğinde iki heykel ele geçirildi.

31.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:26Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta tarihi eser niteliğinde iki heykel ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Hisarcık ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin pazarlanmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli E.P'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta arama yapan polis, tarihi eser niteliğinde insan figürlü 2 heykel ele geçirdi.

Sürücü E.P. hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen eserler de incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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