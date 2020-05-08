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Kütahya'da tarihi eser operasyonu 1 gözaltı

Kütahya'da tarihi eser operasyonu 1 gözaltıKÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.T., 1'inci derece sit alanında kazı yaparken suçüstü yakalandı.

08.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:58
Kütahya'da tarihi eser operasyonu 1 gözaltı
KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.T., 1'inci derece sit alanında kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan İ.T.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aslanapa ilçesi Karadiğin köyünde 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden jandarma, İ.T.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan İ.T.'nin yanında detektör, el feneri ve kazma bulunurken, evinde yapılan aramada ise 4'ü Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 27 sikke, 4 taş obje, 2 yüzük ve 6 metal obje ele geçirildi. Kütahya’da tarihi eser operasyonu 1 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aslanapa, Jandarma, Kütahya, Güncel, Haber

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