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Kütahya'da tarlada bulunan tarihi mezar taşı müzeye teslim edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir çiftçi tarafından tarlada bulunan Roma dönemine ait mezar taşı müzeye teslim edildi.

20.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:58 Kütahya'da tarlada bulunan tarihi mezar taşı müzeye teslim edildi
'nın ilçesinde bir çiftçi tarafından tarlada bulunan dönemine ait mezar taşı müzeye teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyünde çiftçilik yapan Ramazan Akdağ, traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada pulluğa bir cisim takıldı.
Akdağ, takılan cismin mermer olduğunu ve üzerinde eski dönemlere ait figürler bulunduğunu fark edince durumu köy muhtarı Niyazi Akkoç'a bildirdi.
Tarlaya gelen Akkoç, taşın tarihi eser olacağını düşünerek Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verdi.
İhbar üzerine köye gelen ekipler, taşı Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim etti.
Kütahya Müze Müdürlüğü yetkilileri, taşın Roma dönemine ait olduğunu ve yıl içinde vatandaşlarca bulunan benzer 6 mezar taşının koruma altına alındığını belirtti.

Altıntaş, Kütahya, Roma, Güncel

Kaynak: AA

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