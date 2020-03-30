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Kütahya'da tek katlı ahşap ev yandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ahşap ev yandı.

30.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:17
Kütahya'da tek katlı ahşap ev yandı
Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde ahşap ev yandı.
Domurköy'de Kadriye Kardaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinleri hortumlarla su tutarak alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

İhbar üzerine gelen Çukurca ile Domaniç belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık bir saatte söndürdü.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Domaniç, Kütahya, Güncel
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