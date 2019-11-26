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Kütahya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya'da otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

26.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:54Kütahya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
'da otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Özden Işıklar yönetimindeki 26 ABV 823 plakalı otomobil, Kütahya- kara yolunun 20. kilometresinde aynı yöne giden B.H'nin kullandığı 64 KZ 990 plakalı tıra arkasından çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Işıklar, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Eskişehir, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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