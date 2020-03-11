Kütahya'da toplu ulaşım araçları ile otogarda dezenfekte çalışması yapıldı
Kütahya Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında otogarda ve toplu ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.
11.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:16
Kütahya Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında otogarda ve toplu ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.
Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi tarafından, belediye hizmet binasında bulunan su vezneleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu şehir içi ulaşım araçları ile şehirler arası otobüs terminalinde ilaçlama yapıldı.
Belediye Başkanı Alim Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile ilgili belediye olarak çeşitli tedbirler aldıklarını ifade etti.
Işık, vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet alabilmesi için ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının ara vermeden devam edeceğini söyledi.
İlaçlama birim sorumlusu Seçkin Aydoğdu da koronavirüse karşı bir süre önce başlatmış oldukları ilaçlama çalışmalarını artırdıklarını kaydetti.
Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi tarafından, belediye hizmet binasında bulunan su vezneleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu şehir içi ulaşım araçları ile şehirler arası otobüs terminalinde ilaçlama yapıldı.
Belediye Başkanı Alim Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile ilgili belediye olarak çeşitli tedbirler aldıklarını ifade etti.
Işık, vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet alabilmesi için ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının ara vermeden devam edeceğini söyledi.
İlaçlama birim sorumlusu Seçkin Aydoğdu da koronavirüse karşı bir süre önce başlatmış oldukları ilaçlama çalışmalarını artırdıklarını kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Kütahya Belediyesi, Güncel
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