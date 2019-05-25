25.05.2019 14:16
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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kütahya

Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Serkan Yılmaz (37) yönetimindeki 43 FR 332 plakalı otomobil, Emet- Tavşanlı kara yolunun Çöğürtlen mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yılmaz yaşamını yitirdi, otomobildeki Mehmet İşleyen ise ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan İşleyen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Tavşanlı, Emet, Kütahya, Güncel
Kaynak: AA