Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya
'da otomobilin yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu, İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yaşar D. idaresindeki 26 FY 444 plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak ağaç ve aydınlatma direğine çarptı.Kazada, araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Basri Kocabıyık hayatını kaybederken, Metin H. ve Yaşar D. yaralandı.
Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA