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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

21.09.2019 12:58Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 Y 4099 plakalı otomobil, Sultanbağı Caddesi'nde, önce elektrik direğine, ardından park halindeki bir otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Recep Özkan (30), Ertuğrul Berke Kahraman (21), Erşah Çelik (23) ve H.E.Ç. (14) 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ertuğrul Berke Kahraman, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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