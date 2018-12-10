Kütahya'da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Efe yönetimindeki 43 BE 301 plakalı otomobil, Evliya Çelebi Mahallesi Çember Caddesi'nde Hüseyin Armağan'ın kullandığı 43 DR 053 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Ayşe Canan Efe yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Evliya Çelebi,EFE,Kütahya
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:34