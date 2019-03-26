Kütahya'da Trafik Polislerinin Yeni Üniforması Tanıtıldı

Kütahya
'da, trafik polislerince kullanılmaya başlanan yeni üniformanın tanıtımı yapıldı.
Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinde düzenlenen programda, trafik polislerinin yeni üniformasını inceledi.
Toraman, bu üniformanın trafik polislerine hayırlı olması temennisinde bulundu.
Vali Toraman'a bilgi veren İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik
, trafik polislerinin yeni üniformasıyla daha görünür olacağını ve trafik kazalarında da azaltıcı özelliği olacağını söyledi.
18 Mart'tan itibaren 81 ilde trafik polislerinin yeni kıyafetleriyle görev yapmaya başladığını belirten Çevik, şöyle konuştu:
"Yeni kıyafetler, halkımıza daha iyi hizmet verebilmek ve görünürlüğü daha iyi sağlamak adına uygulanan bir projeydi. Kütahya'da da Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak biz de yeni kıyafetlerimizle hizmet vermeye başladık. Kıyafetleri kullandığımız günden bu yana halkımızdan aldığımız tepkiler son derece olumlu. Farkındalık olması amacıyla da İl Emniyet Müdürü olarak ben de zaman zaman bu kıyafetleri giyerek görev yapıyorum. Yeni kıyafetler oldukça rahat ve hareket kabiliyeti bakımından da oldukça kullanışlı."
Hasan Çevik, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel
Kaynak: AA