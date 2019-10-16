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Kütahya'da traktör devrildi: 1 yaralı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Sefa köyü yakınlarında odun yüklü traktör devrildi.

16.10.2019 15:39Kütahya'da traktör devrildi: 1 yaralı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Sefa köyü yakınlarında odun yüklü traktör devrildi. Kazada, traktörde bulunan Kadir Keskin Numan yaralandı.

Kaza, Domaniç ilçesi Sefa Köyü yakınlarında meydana geldi. Enver Cengiz'in kullandığı 16 H 4368 plakalı odun yüklü traktör, kum ocağı mevkisinde devrildi. Yan yatan traktörde bulunan Kadir Keskin Numan yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı. Sürücü Enver Cengiz'in yara almadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kadir Keskin, Domaniç, Güncel

Kaynak: DHA

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