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Kütahya'da TSK'dan mehter konseri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, Kütahya'da konser verdi.

28.08.2019 19:08 Kütahya'da TSK'dan mehter konseri
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, Kütahya'da konser verdi.
Kütahya Valiliğince düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği Zafer Meydanı'nda gösteri yaptı.
İl protokolü ve vatandaşlarca izlenen konserde, mehter "Kütahya'nın Pınarları" türküsünü de seslendirdi.
Büyük beğeni toplayan konser sonunda mehteran, vatandaşlarca alkışlandı.
Etkinlik sonunda Kütahya Valisi Ömer Toraman, mehter başına günün anısına Şehit Sancaktar Mehmetcik Anıtı'nın maketini hediye etti.

Zafer Haftası, Kütahya, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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