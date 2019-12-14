Haberler » Güncel » Kütahya'da ücretsiz wi-fi - Haber

Kütahya'da ücretsiz wi-fi

Belediye Başkanı Alim Işık'ın, imar, çevre ve şehircilik projeleri arasında yer alan 'Akıllı kent Kütahya' uygulaması hayata geçiriliyor.

14.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:44Kütahya'da ücretsiz wi-fi
Belediye Başkanı Alim Işık'ın, imar, çevre ve şehircilik projeleri arasında yer alan 'Akıllı kent ' uygulaması hayata geçiriliyor.

Akıllı Kent Kütahya projesi kapsamında vatandaşların, internetin tüm imkanlarından ücretsiz wi-fi aracılığı ile sevdikleriyle iletişimleri kopmadan 7-24 faydalanabilecek.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın seçim vaatleri gerçekleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Sevgi Yolu girişi, Küçük Park önü ve Zafer Meydanı'na, şehir yapısına uygun çini motifleri kullanılarak kurulan, wi-fi noktalarında cep telefonu şarj istasyonu ve engelli şarj ünitesi ile engelli hemşehrilerimizin de akülü araçlarını 7 gün 24 saat şarj ederek yollarına devam edebilmeleri sağlanacaktır. - KÜTAHYA

Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:26 Odun hırsızlığına tanık olan orman işçisinin başına gelmeyen kalmadı - Haber
12:25 Haldeki yangının zararı 1 milyon lira - Haber
12:25 (Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da ele geçirilen 250 ton sahte içki sergilendi (1) - Haber
12:21 Ağrı'da her okula zeka oyunları sınıfı kurulacak - Haber
12:21 Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ABD senatosunu kınadı - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 12:32:04