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Kütahya'da üniversite öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yazıp yönettiği oyunda sahne aldı.

12.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:42Kütahya'da üniversite öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yazıp yönettiği oyunda sahne aldı.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı dördüncü sınıf öğrencilerinin rol aldığı "Düğünümüz Var Kütahya" adlı tiyatro oyunu, Hezar Dinari Kültür Merkezinde izleyicinin beğenisine sunuldu.
Salonu dolduran izleyeciler oyunu ilgiyle izledi.
DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ünal oyunun tiyatro ve drama uygulamaları dersi kapsamında hazırlandığını, oyuncu kadrosunun tamamının ilk defa sahneye çıktığını belirtti.
Oyunun ardından DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, oyunda emeği geçenleri tebrik etti.

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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