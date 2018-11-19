Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya
'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere sentetik uyuşturucu sattığı iddia edilen Hüseyin S'yi takibe aldı.
Şüphelinin Bahçelievler Mahallesi
'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu (Bonzai) ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti,Kütahya
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:22