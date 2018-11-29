Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

29 Kasım 2018 Perşembe 13:54



29 Kasım 2018 Perşembe 13:54

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteyle satışı yapılan sentetik ilaç ve uyuşturucu hap sattığı iddia edilen Adnan Ş'yi takibe aldı.Şüphelinin Zafertepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çok sayıda sentetik ilaç ve uyuşturucu hap ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.