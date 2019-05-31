Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satmak için uyuşturucu hap getirdiği belirlenen iki zanlının bulunduğu otomobili Kütahya- Eskişehir
kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki şüpheli Süleyman T'nin üst aramasında 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılar Süleyman T. ve R.Ö. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden Süleyman T, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli R.Ö. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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