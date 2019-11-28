Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kütahya
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, bazı kişilerin, Altıntaş ilçesinde tarlada yetiştirdikleri esrarı satmak için otomobille Kütahya'ya geleceği bilgisine ulaştı.
İlçe çıkışında zanlıların bulunduğu otomobili durdurarak arama yapan ekipler, 15 kilogram esrar ele geçirdi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.B, O.E. ve E.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.