Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Kütahya
'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mecidiye Mahallesi'nde metruk bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 3,5 kilogram esrar ele geçirdi.
Operasyon sırasında kaçan şüpheli Y.D. (30), bir süre sonra Maltepe Mahallesi'nde parkta yakalanarak emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.