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Kütahya'da vahşet

Kütahya'da bir evde, karnında bıçak darbeleri olan kadın cesedi ile vücudu kısmen yanmış erkek cesedi bulundu.

06.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:25 Kütahya'da vahşet
'da bir evde, karnında bıçak darbeleri olan kadın cesedi ile vücudu kısmen yanmış erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkez Mecidiye Mahallesi Dershane Sokağı 4 numaralı bir evde cesetler olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 50'li yaşlardaki biri kadın iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Polisin yaptığı incelemede, kadının karnında bıçak darbelerine rastlandığı, erkeğin de sırt kısmında yanıklar bulunduğu öğrenildi.
Yakınlarının tespitine göre cesetlerin, söz konusu evde birlikte yaşayan Süleyman Özdemir ile Emine Arslan'a ait olduğu belirlendi.
Cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
(Hüseyin Efe/İHA)

Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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