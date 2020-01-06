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Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu

Kütahya'da bir evde, göğsü ve boğazından bıçaklanmış kadın cesedi ile belden yukarısı yanmış erkek cesedi bulundu. Erkek cesedini yakınları teşhis edemezken, polis ekipleri olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı.

06.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:43 Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu

'da, yakınlarının alamaması üzerine polisin kapıyı çilingire açtırarak, girdiği Süleyman Özdemir'in evinde, Emine Arslan'ın (50) göğsü ile boğazından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Özdemir'e ait olduğu sanılan erkek cesedinin ise belden yukarısının yandığı belirlendi.

BIÇAKLANMIŞ KADIN CESEDİ İLE YAKILMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kütahya'daki evinde tek başına yaşayan Süleyman Özdemir'e ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Çilingirle birlikte Özdemir'in oturduğu, Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'taki eve giren polis ekipleri, Emine Aslan olduğu belirlenen kadının göğsünden ve boğazından bıçaklanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Evde ayrıca Süleyman Özdemir'e ait olduğu sanılan, belden yukarısı yanmış erkek cesedi bulundu.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cansız bedenler, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI TEŞHİS EDEMEDİ

Kadın cesedinin Emine Aslan'a ait olduğu kesinleşirken, Süleyman Özdemir'e ait olduğu sanılan yanmış erkek cesedini yakınları teşhis edemedi. Yapılacak otopsinin ardından erkek cesedinin Özdemir'e ait olup, olmadığının belirleneceği öğrenildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'cinayet' soruşturması başlattı.


Süleyman Özdemir, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

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