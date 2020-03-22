Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kütahya'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu - Haberler

Kütahya'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

Kütahya'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vali Ömer Toraman başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

22.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:55
Kütahya'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
Kütahya 'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vali Ömer Toraman başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Guruba 112'den ulaşılabildiği bildirilen Kütahya Valiliğinin duyurusunda; "Değerli Kütahyalılar! sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Valimiz Ömer Toraman başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulmuştur. Bu süreçte VSDG sokağa çıkması kısıtlanan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile kıymetli büyüklerimizi yalnız bırakmayacaktır. Zorunlu temel ihtiyaçlarınız için Vefa Sosyal Destek Grubumuza 112'den 7/24 ulaşabilirsiniz. Kısıtlama ve kurallar sizi korumak içindir. Lütfen kurallara uyalım" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kütahya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti Haberler
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Haberler
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi Haberler
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı Haberler
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
İstanbul’un göbeğinde ’pes’ dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar

Son Dakika Güncel Haberleri

THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurma kararı aldı - Haber Yunanistan'ın attığı plastik mermi sığınmacıyı gözünden etti - Haber İzmir'de zabıta ekipleri, mangalcılara göz açtırmadı - Haber ABD Ordusu New York'ta sokağa indi - Haber Niğde Belediyesi evden çıkamayanlar için hizmet verecek - Haber Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber
Loading