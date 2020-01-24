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Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatının olumsuz kış koşullarında korunması için yüksek kesimlere buğday ve yonca bırakıldığı bildirildi.

24.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:41Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatının olumsuz kış koşullarında korunması için yüksek kesimlere buğday ve yonca bırakıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; " hayatının olumsuz kış koşullarında korunması için özellikle yüksek kesimlere ağır kış şartları sebebiyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına ve Avlaklara buğday ve yonca bırakılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kütahya, Yaban, Güncel

Kaynak: İHA

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