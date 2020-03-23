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Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinden 1'i tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

23.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:22
Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinden 1'i tutuklandı
Kütahya 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirlenen B.O.'yu takibe aldı.
Şüphelinin Fuat Paşa Caddesi'nde girdiği bir eve operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu satan Onur G.'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda 15 gram esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Onur G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

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