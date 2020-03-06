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Kütahya'da yakalanan 3 dolandırıcıdan 1'i tutuklandı

Kütahya'da hileli davranışlar ve yanıltıcı belgeler kullanarak gayrimenkul satışı yaptığı iddia edilen 3 dolandırıcıdan 1'i tutuklandı.

06.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:36Kütahya'da yakalanan 3 dolandırıcıdan 1'i tutuklandı
'da hileli davranışlar ve yanıltıcı belgeler kullanarak gayrimenkul satışı yaptığı iddia edilen 3 dolandırıcıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde gayrimenkul satışı yapan bazı şahısların hileli davranışlar ve yanıltıcı belgeler kullanarak müşteki ve mağdurlara yer göstermek suretiyle dolandırdıkları belirlendi. Yaklaşık 4 ay süreyle yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili E.K., M.K. ve Ş.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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6.03.2020 17:24:52