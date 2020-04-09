Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kütahya'da yaralı pelikan tedavi altına alındı

Kütahya'da bir vatandaş tarafından ayaklarından yaralı olarak bulunan tepeli pelikan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

09.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:53
Kütahya'da yaralı pelikan tedavi altına alındı
Kütahya 'da bir vatandaş tarafından ayaklarından yaralı olarak bulunan tepeli pelikan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şube Müdürlüğümüze il merkezi Kümaş mevkiinde dere içerisinde bir vatandaş tarafından ayaklarından yaralı olarak bulunan tepeli pelikan olduğu ihbarı üzerine harekete geçilmiştir. Vatandaş tarafından yaralı olarak dereden çıkarılan pelikan ekiplerimizce teslim alınarak Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne tedavisinin yapılması için teslim edilmiştir. Yaralı tepeli pelikan tedavisinin yapılmasının ardından doğal ortamına salınacaktır" denildi.

"Tepeli pelikan (Pelecanus crispus)"

Pelikanların en büyüğüdür. Ülkemizde gözlenen diğer iki pelikan türü olan ak pelikandan çok az, küçük pelikandan ise dörtte bir oranında daha büyüktür. Tepesindeki kıvrık ve kabarık tüyler türe adını verir. Genel vücut rengi grimsi beyaz, göğsü portakal sarısı rengindedir. Besini çoğunlukla balıktan oluşur; ancak bazen karides gibi omurgasızlarla da beslenebilmektedir. Genellikle avlandığı bölgede hangi balıklar varsa onlarla beslenir. Yüzeye çıkan balıkları kendisi avlarken, daha derinlerdeki balıkları karabataklarla işbirliği halinde avlarlar. Tepeli pelikanın farklı ülkelerdeki üreme popülasyonlarına ait bilgiler yıldan yıla değişmekle birlikte; üreyen çift sayısının Yunanistan, Türkiye ve Romanya'da arttığı son yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikanın korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler meyvesini vermiştir. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kütahya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson’dan güzel haber geldi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson'dan güzel haber geldi
Haberler ›› Güncel ››Kütahya'da yaralı pelikan tedavi altına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:33: Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz - Haber 21:31: İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu - Haber 21:30: ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı - Haber 21:27: Dışişleri'nden Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklama - Haber 21:27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı - Haber 21:24: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler