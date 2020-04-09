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Kütahya'da yaralı tepeli pelikan tedavi altına alındı

Kütahya'da, ayaklarından yaralanmış halde bulunan pelikan tedavi altına alındı.

09.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:18
Kütahya'da yaralı tepeli pelikan tedavi altına alındı
Kütahya 'da, ayaklarından yaralanmış halde bulunan pelikan tedavi altına alındı.
Kütahya- Eskişehir kara yolunun 9. kilometresi yakınlarında bir vatandaş, dere yatağında bir pelikanın hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti ve durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Kütahya Şubesine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, pelikanın ayaklarından yaralandığını tespit etti.

Ekiplerce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevine götürülen pelikan, veteriner hekimlerce tedavi altına alındı.
Tepeli pelikanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Eskişehir, Kütahya, Güncel
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