Kütahya'da yasa dışı silah imal ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yasa dışı silah imal ettikleri öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ilçede yasa dışı silah üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 387 tabanca mermisi, 1 tabanca namlusu, 20 av tüfeği namlusu, 11 tabanca kabzası, 13 tabanca mekanizması ve 1 pres makinesi ele geçirdi.

Yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen R.Ö, V.C, Y.Ö, A.K. ve A.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA