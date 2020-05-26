Kütahya'da yaşlı çifte polis yardım etti

Kütahya'da yaşlı çifte polis yardım ettiKÜTAHYA'da evlerinde telefon olmadığı için yakınlarının ulaşamadığı ve hayatlarından endişe ettiği 86 yaşındaki Hüseyin ile Emine Çakır çiftine torunlarının ihbarı üzerine polis ekipleri ulaştı.

26.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:58
Kütahya'da yaşlı çifte polis yardım etti
KÜTAHYA'da evlerinde telefon olmadığı için yakınlarının ulaşamadığı ve hayatlarından endişe ettiği 86 yaşındaki Hüseyin ile Emine Çakır çiftine torunlarının ihbarı üzerine polis ekipleri ulaştı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapamadığı öğrenilen çiftin, tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek grubunca karşılandı.
Kütahya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında torunları, Hüseyin ile Emine Çakır çiftine ulaşamadıklarını ve hayatlarından endişe ettiğini belirterek polise ihbarda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine çiftin kaldığı eve giderek kontrol etti. Çakır çifti, evlerinde telefon olmadığı için kimsenin ulaşamadığını, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de alışveriş yapamadıklarını söyledi. Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek gruplarında yer alan polis ekipleri, Çakır çifti için alışveriş yaparak tüm ihtiyaçlarını karşılayıp yakınlarına da bilgi verdi.
Hüseyin ve Emine Çakır, çifti kapılarına kadar gelerek ihtiyaçları karşılayan polis ekiplerine teşekkür etti. Kütahya’da yaşlı çifte polis yardım etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Emine Çakır, Kütahya, Polis, Güncel, Haber

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