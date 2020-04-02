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Kütahya'da yaşlı nüfus oranı yüzde 13,1

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2019 yılı İstatistiklerle Yaşlılar Haber Bülteni'ne göre, Kütahya'da yaşlı nüfusun toplam il nüfusuna oranının yüzde 13,1 olduğunu açıkladı.

02.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:16
Kütahya'da yaşlı nüfus oranı yüzde 13,1
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2019 yılı İstatistiklerle Yaşlılar Haber Bülteni'ne göre, Kütahya 'da yaşlı nüfusun toplam il nüfusuna oranının yüzde 13,1 olduğunu açıkladı.

Kütahya'nın bu oranla Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en yüksek 21. il, Ege Bölgesinde 2. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol," Kütahya'daki yaşlı nüfus 2014 yılında 65 bin 702 iken son 5 yılda yüzde 15,1 artış ile 2019 yılında 75 bin 626 olmuştur. Kütahya bu değerle Türkiye'deki yaşlı nüfusun yüzde 1,0'ına sahip olup Türkiye genelinde fazla yaşlı nüfusa sahip 33. ildir. Yaşlı bireylerin yüzde 44,8'i erkeklerden yüzde 55,2'si kadınlardan oluşmaktadır" dedi.

Akyol," Kütahya ilçelerinde yaşlı (65+ nüfus) nüfus oranı en yüksek olduğu ilçe yüzde 26,8 ile Çavdarhisar, en düşük olduğu ilçe yüzde 9,2 ile Merkez ilçesidir. Yaşlı nüfusun cinsiyet ayrımında kadınlarda en yüksek olduğu ilçe yüzde 59,2 ile Emet, en düşük olduğu ilçe ise yüzde 53,9 ile Altıntaş ilçesidir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Türkiye, Ege, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kütahya'da yaşlı nüfus oranı yüzde 13,1 - Haberler

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