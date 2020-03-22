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Kütahya'da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor

Kütahya'da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor Kütahya'da sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçları polisler tarafından karşılandı.

22.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:20
Kütahya 'da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor
KÜTAHYA - Kütahya'da sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçları polisler tarafından karşılandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Kütahya'da dışarıya çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı.
Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezi gelen talepleri gün boyu değerlendirdi.
Bu arda, yasağa uymayanlar ise polis ekiplerince yapılan denetimlerin ardından evlerine gönderildi. Kütahya’da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor

Kaynak: İHA

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Kütahya'da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor
Etiketler : Kütahya, Polis, Yerel

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