17.06.2019 11:38
Haberler»Güncel » Haber

Kütahya'da yaz Kur'an kursları başladı

Kütahya

Kütahya'da tüm camilerde ve Kur'an kurslarında yaz Kur'an kursları başladı.

Kütahya'da tüm camilerde ve Kur'an kurslarında yaz Kur'an kursları başladı.
Kentteki camilere gelen öğrencilerin cami görevlilerince kayıtları yapılarak eğitimlere başladılar.

Saray Mahallesi'nde bulunan tarihi Saray Camisi'ne gelen öğrenciler, cami görevlilerince çikolatayla karşılandı.
Cami müezzini Hüseyin Karabulut, yaptığı açıklamada, çocukların camileri güzellikleri ve masumiyetleri ile süslediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu yıl, 'Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun' temasıyla başlatılan yaz kurslarını camimizde de başlatmış bulunuyoruz. Kursumuza, yaş sınırı olmaksızın bütün çocuklarımızı gelebiliyor. Kurs süresince öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim öğretiminin yanında ilmihal bilgileri de verilecek. Çocuklarımızın ileride dinini en iyi şekilde yaşamları hususunda gerekli donanıma sahip olmalarını çok önemsiyoruz. İnşallah kursumuz boyunca bunu sağlayacağız."
Kursa katılan öğrenciler de camiye geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.
Kaynak: AA
Hüseyin Karabulut, Saray, Kütahya, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:27 Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada
12:27 Van'da poşet içerisinde araziye atılmış ilaçlar bulundu
12:27 RİZE ÇIĞ KÜTLESİNDE TEHLİKELİ SELFİE
12:27 DHA DIŞ - Sirkteki gösteride eğitmen devenin üzerinden düştü
12:27 KİLİS SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR
12:27 İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU'NUN ORTAK YAYIN ÖNCESİ KARŞILAŞMASI
12:26 Türkiye'de 14 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.3 milyonu geçti