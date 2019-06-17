Kütahya'da yaz Kur'an kursları başladı

Kütahya
'da tüm camilerde ve Kur'an kurslarında yaz Kur'an kursları başladı.
Kentteki camilere gelen öğrencilerin cami görevlilerince kayıtları yapılarak eğitimlere başladılar.Saray
Mahallesi'nde bulunan tarihi Saray Camisi'ne gelen öğrenciler, cami görevlilerince çikolatayla karşılandı.
Cami müezzini Hüseyin Karabulut
, yaptığı açıklamada, çocukların camileri güzellikleri ve masumiyetleri ile süslediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu yıl, 'Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun' temasıyla başlatılan yaz kurslarını camimizde de başlatmış bulunuyoruz. Kursumuza, yaş sınırı olmaksızın bütün çocuklarımızı gelebiliyor. Kurs süresince öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim öğretiminin yanında ilmihal bilgileri de verilecek. Çocuklarımızın ileride dinini en iyi şekilde yaşamları hususunda gerekli donanıma sahip olmalarını çok önemsiyoruz. İnşallah kursumuz boyunca bunu sağlayacağız."
Kursa katılan öğrenciler de camiye geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.