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Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı

KÜTAHYA Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle 57 asker, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

23.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:23 Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı

KÜTAHYA Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle 57 asker, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından askerlerde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri başladı. Askeri ambulanslara alınan 57 asker Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilerek tedaviye alındı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Askeriyede bu akşam yemeğinde pilav, türlü ve tatlı menüsü olduğu öğrenildi. Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla askerlerin yemeğinden numune alarak inceleme başlattı.



Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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