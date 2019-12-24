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Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı

Kütahya'ya Valiliği, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin sayısının 74'e yükseldiğini duyurdu.

24.12.2019 00:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:42
Kütahya'ya Valiliği, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin sayısının 74'e yükseldiğini duyurdu. Valilik sitesinden yapılan açıklamada 65 askerin ayakta tedavi gördüğü, 9 askerin ise müşahade altına alındığı, durumlarının ise iyi olduğu kaydedildi. Gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine akşam saatlerinden itibaren Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerden 74 asker, bulantı, kusma, halsizlik ve ishal şikayetleri ile müracaat etmiştir. Müracaat edenlerden 65 asker ayakta tedavi edilmiş, 9 asker ise yatarak müşahede altına alınmış olup klinik durumları iyidir. Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda, su ve vakalardan gerekli klinik örnekler alınmış ve ilgili laboratuvarlara gönderilmiştir. Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yerinde gerekli tedbirler alınmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir.
Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: DHA


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