20.06.2019 15:30
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Kütahya'da yol yapım çalışmaları

Kütahya

Kütahya'da il genelinde yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kütahya'da il genelinde yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.
İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yol çalışmalarının ara verilmeden yoğun tempoda sürdürüldüğünü belirtti.
Çalışmaların sürdüğü bölgeler hakkında bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), İl Özel İdaremiz ile OSB Yönetim Kurulu arasında yapılan protokol gereği, 45 bin metrekare sıcak asfalt yapım işine başlandı. Çalışma haziran ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Tavşanlı ilçesinde 11 kilometrelik Eğrigöz-Gümüşyeni-Arifler grup köy yolunda 2019 yılı KÖYDES Programı kapsamında birinci kat asfalt satıh kaplama çalışmalarına başlandı. Yine Tavşanlı ilçesinde 2019 yılı onarım ve stabilize programında olan Karacakaş-Çıkrıcak köy yolu yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor."
Yılmaz, yol yapım çalışmalarının yaz süresince devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
OSB, Musa Yılmaz, Kütahya, Güncel

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