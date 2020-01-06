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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

06.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:56 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
İstanbul- seferini yapan Abdülkadir Çalışır idaresindeki 35 PK 828 plakalı otobüs, Kütahya- kara yolunun 39. kilometresinde Kümbet Kavşağı yakınında bariyerlere çarpıp yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, araçtaki kişilerden 21'i yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu öğrenilen otobüsün kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Eskişehir, Antalya, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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