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Kütahya'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Kütahya'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

26.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:03 Kütahya'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İl merkezinde karla karışık sağanak devam ediyor. Yüksek kesimlerde süren yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geliyor.
Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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