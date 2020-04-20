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Kütahya'da yurtlardaki karantina süresi dolan 334 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirilen 334 Türk işçi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

20.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:06
Kütahya'da yurtlardaki karantina süresi dolan 334 kişi evlerine gönderildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Irak 'tan getirilerek Kütahya 'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirilen 334 Türk işçi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.
Andız Mahallesi'ndeki KYK Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirilen 334 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, otobüslerle memleketlerine gönderildi.
AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'da misafir edilen kişilerde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığını belirterek "Vatandaşlarımızın gözetim süresi sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Devletimiz bu vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşıladı. Vatandaşlarımız, 16 otobüs ile 45 ayrı şehre göndererek ailelerine kavuşacaklar." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 334 Türk vatandaşı, Bağdat'tan kalkan uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Irak, Güncel
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