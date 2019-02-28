Kütahya Dağdan İnen Tilki Tavukları Telef Etti

Kaynak: DHA

Dağdan inen tilki tavukları telef ettiKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bağlı Şenlik köyde, dağdan inen tilki her gün kümeslere saldırarak tavukları telef etti. Kurdukları güvenlik kameralarını incelediğini ifade eden köylülerden Muzaffer Esen, 70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık dedi.Tavşanlı ilçesine 20 kilometre mesafedeki Şenlik köyünde oturan Muzaffer Esen, her gün evlerinin bahçesinde bulunan tavuklardan birinin eksildiğini fark etti. Kurduğu güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Esen, dağdan inen bir tilkinin her gün bir tavuğu kaçırdığını gördü. Tilkinin her gün bir tavuğu kaçırıp dağa götürdüğünü anlatan Esen, Köyümüze bir tilki dadandı. Köy kenarlarındaki evlerden tavukları bir bir götürdüğünü duyduk. Bizim evde de tavuklar eksilmeye başladı. Evimizde kamera kayıtları vardı ve izleme gereği duydum. Baktım ki her gün tilki tavuklardan bir bir götürüyormuş. Tahminim köyümüzün karşısındaki dağda yavruları var ve ihtiyacı olduğu kadar oraya götürüyor. Gündüz saatlerinde tavuklarımızı çalıyor. 70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık dedi.Köyde süt satarak geçimini sağlayan Muzaffer Esen'in evinin bahçesine kurduğu güvenlik kamerası kayıtlarında tilkinin kümeslere saldırarak kaptığı tavuğu götürdüğü görülüyor.