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Kütahya'daki çatı yangınında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Kütahya'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın güçlükle söndürülürken, binanın terasında mahsur kalan 1 çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

14.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:55
Kütahya'daki çatı yangınında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Kütahya 'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın güçlükle söndürülürken, binanın terasında mahsur kalan 1 çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle bina kısa sürede boşaltılırken, binanın teras katında mahsur 1 çocuk 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında apartmanın çatı kısmı tamamen yanarken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Kütahya, 3. Sayfa

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