Kütahya
'daki dayak dehşetinde 3 kıza gözaltı (2)
ADLİ KONTROLLER SERBEST KALDI
Kütahya'da hemzemin geçide götürdükleri S.A. (16) adlı kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarda döven ve dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. ile birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızlardan S.Y. ve H.S. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.K. ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada ifade veren S.K. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahya, Güncel
Kaynak: DHA